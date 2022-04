Toyota presenta la GR Corolla 2023 ma le auto da esposizione hanno interni diversi

Nella giornata di ieri, dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio, Toyota ha rimosso il telo dietro la nuova GR Corolla 2023. Al termine della presentazione, ovviamente, la casa giapponese ha dato modo alla stampa di dare un'occhiata da vicino alla nuova auto tramite dei modelli in esposizione che hanno però fatto storcere il naso.

Dopo la gaffe di Toyota a poche ore di distanza dalla presentazione ufficiale, la compagnia è tornata a far parlare di sé per una serie di dettagli che hanno fatto discutere. Gli interni del modello Circuit Edition, infatti, avevano delle discrepanze rispetto a quanto dichiarato durante la presentazione ufficiale.

Tra le differenze più sostanziali rispetto alle specifiche, dunque, si nota l'assenza del pannello del cruscotto TFT che è stato sostituito da un tachimetro da 258 Km/h e da un contagiri totalmente analogico e, in ultimo, da un piccolo pannello digitale. Ma non è tutto visto che la componente dell'infotainment, ovvero il pannello touch da 8'' della serie GR, è stato sostituito con uno di un modello decisamente più vecchio e con tasti rigidi sui bordi.

Per quanto riguarda la GR Corolla rossa, parte dell'allestimento Core, invece i pannelli dell'infotainment e del cruscotto erano corretti, tuttavia in basso al cambio è stata notata la presenza di un pulsante 'EV'. Questo curioso bottone ha sollevato qualche interrogativo dal momento che nessuno dei due allestimenti è elettrica o tantomeno un'ibrida, e quando il team di Carscoop ha domandato a Toyota i motivi dietro queste importanti differenze, il personale ha risposto di non leggere nulla di quello che c'era all'interno. Una scelta bizzarra visto che le vetture sarebbe state mostrate in tutto il mondo online, ma probabilmente si trattano di prototipi costruiti in anticipo e non della versione finale.