Toyota presenta due speciali AE86 al Tokyo Auto Salon: una elettrica e una a idrogeno

Akio Toyoda ha mostrato diverse perplessità sul futuro dell’auto solamente elettrico, e non perde occasione per ribadirlo. In occasione del Tokyo Auto Salon, Toyota si è presentata infatti con due restomod a emissioni zero della famosa AE86, una completamente elettrica e una con propulsione a idrogeno.

Entrambe le vetture sono state presentate con l’iconica colorazione che contraddistingueva la vettura protagonista dell’anime Initial D, con l’aggiunta di alcune grafiche che suggeriscono la natura “green” delle due vetture. La Toyota AE86 Trueno, ovvero quella con i fanali a scomparsa, è la versione a idrogeno, che utilizza il motore originale, vale a dire il motore 4A-GE 4 cilindri aspirato da 1.6 litri, modificato in alcuni dettagli per adattarsi alla nuova alimentazione, mentre nella parte posteriore dell’auto ci sono due serbatoi ad alta pressione di idrogeno che arrivano direttamente dalla Toyota Mirai.

La Toyota AE86 Levin invece - quella con i fanali fissi - adotta un powertrain completamente elettrico, con il motore derivato dalla Tundra Hybrid e il pacco batterie preso in prestito da una Prium Prime PHEV. Inoltre, per mantenere il coinvolgimento di guida della versione termica, i tecnici giapponesi hanno dotato la vettura della rivoluzionaria trasmissione manuale per auto elettriche attualmente in sviluppo da Lexus.

Chiaramente ci troviamo di fronte a due concept, ma il messaggio del CEO Toyota, Akio Toyoda, è chiarissimo: “Sebbene la tecnologia di conversione dell'AE86 debba subire molti altri miglioramenti ed evoluzioni, con questo vogliamo inviare il nostro messaggio agli appassionati di auto, e voglio scacciare il timore che non saremo in grado di guidare le nostre amate auto quando diventeremo carbon neutral. È importante fornire opzioni per altre auto già possedute dalle persone”.