Toyota prepara il ritorno della MR2, avrà il motore della GR Yaris potenziato

Dopo la Fiat 600 e la Renault 5, anche dall'altra parte del mondo un produttore automobilistico sembra stia preparando il ritorno di un modello storico. Si tratta di Toyota, che a quanto pare avrebbe in mente di riportare in auge una sportiva iconica della sua tradizione. Ma davvero tornerà la MR2? A quanto pare sì.

Torniamo indietro di qualche mese, per la precisione allo scorso gennaio, quando in Giappone è andato in scena il Salone dell'Automobile di Tokyo, dove Toyota ha svelato un nuovo concept chiamato FT-Se. Non appena il brand nipponico ha mostrato il suo ultimo prototipo, molte sono state le voci riguardo al possibile ritorno della MR2 (Toyota, torna la MR2? Il lancio nel 2026 con il motore GR da 300 CV: ma niente elettrico). L'auto in questione è stata prodotta dal 1984 al 2007 e ha avuto tre generazioni, le prime due in versione coupé decappottabile e l'ultima, invece, in una variante roadster.

Stiamo parlando di un modello a dir poco storico per la produzione automobilistica giapponese. Questa sportiva è stata la prima vettura con motore centrale a essere prodotta in serie in Giappone. Una vera icona che adesso potrebbe addirittura tornare in vita. I primi rumor parlavano di un lancio nel 2026, mentre altre fonti ritardano di un anno il debutto; fatto sta che Toyota sembrerebbe essere seriamente interessata al ritorno della MR2, il concept visto a Tokyo solamente tre mesi fa però non c'entrerebbe nulla in questo caso.

Secondo alcune fonti, infatti, la FT-Se nasconde il futuro della Supra (un report dal Giappone dice che la prossima Toyota Supra sarà 100% elettrica). Toyota avrebbe quindi intenzione di avere nella sua gamma ben due modelli sportivi differenti, uno elettrico, ovvero Supra, e un altro termico, e cioè MR2. Quest'ultimo veicolo dovrebbe quindi adottare il propulsore 1.6 tre cilindri della Yaris GR, ma in una versione potenziata. Attualmente, infatti, questo motore garantisce fino a 280 CV, mentre per il nuovo modello dovrebbe arrivare a 300 CV e 370 Nm di coppia.

