Toyota prepara un mega impianto per la costruzione di batterie al litio per BEV e PHEV

Se seguite le nostre notizie lo sapete già: Toyota si sta pian piano arrendendo all'elettricità e dal 2035 venderà solo auto a batteria e a idrogeno, prima in Europa e poi successivamente anche in altri mercati. L'azienda sta così piazzando alcuni investimenti mirati e uno di questi porterà all'apertura di un impianto per batterie negli USA.

Toyota ha annunciato di aver messo sul piatto 1,29 miliardi di dollari (1,14 miliardi di euro) per i prossimi quattro anni al fine di costruire una nuova fabbrica di batterie per EV in North Carolina. Le operazioni di costruzione dovrebbero partire nel 2025 nel mega sito di Greensboro-Randolph, una volta attiva la fabbrica sarà poi capace di produrre batterie al litio per 800.000 veicoli ogni anno.

L'impianto dovrebbe andare a creare anche 1.750 nuovi posti di lavoro, anche se al momento sembra improbabile che questi lavoratori vengano coperti da un sindacato - cosa che potrebbe mettere a rischio gli attuali incentivi di Tax Credit destinati alle aziende negli USA. Toyota ha anche intenzione di utilizzare il 100% di energia sostenibile, anche se non ha rivelato da dove arriverà con esattezza questa corrente elettrica.

All'appello mancano anche i modelli che Toyota ha intenzione di commercializzare con le batterie dell'impianto, la società ha solo confermato che arriveranno nuove BEV (come la prima 100% elettrica di Toyota bZ4X) e PHEV. Nessuna menzione per le auto a idrogeno, non sappiamo dunque se la Mirai avrà un successore o meno.