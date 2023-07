Toyota prepara la bomba: una batteria da 1.200 km di autonomia che si carica in 10 minuti

Toyota sembra essersi scatenata sull’elettrico, dopo anni di piedi di piombo. La compagnia ha cambiato il proprio CEO per questo motivo, per spingere la rivoluzione elettrica, e ora sembra che il produttore giapponese abbia come asso nella manica una rivoluzionaria batteria a stato solido.

Delle batterie a stato solido ormai si parla da diversi anni, non sono poche le realtà che stanno sviluppando questa tecnologia, dobbiamo solo attendere che tutto sia pronto e maturo per una produzione di serie. Toyota è abbastanza certa che la propria batteria a stato solido arriverà a offrire fino a 1.200 km con una sola carica, con tempi di ricarica alquanto brevi: appena 10 minuti. A dirlo sarebbe stata Keiji Kaita, responsabile della Ricerca & Sviluppo della compagnia giapponese, come ha riportato il The Guardian. Queste le parole di Kaita: “Dobbiamo assolutamente cambiare qualcosa, le batterie attuali sono troppo grandi, pesanti e costose. Noi puntiamo a dimezzare tutti questi problemi”.

Le batterie a stato solido cambieranno davvero il volto del mercato elettrico, con vetture meno pesanti che potranno potenzialmente arrivare anche a 1.500 km con una singola carica. Al momento si stanno distinguendo nel settore compagnie come QuantumScape, Solid Power, Factorial e StoreDot, società in cui stanno investendo tutti i maggiori produttori di automobili del mondo - nella speranza che un giorno arrivi una tecnologia rivoluzionaria per le loro auto. Dunque anche Toyota è in partita, un’azienda che sta cambiando le sue fondamenta per affrontare al meglio il futuro. Appena ieri 5 luglio vi abbiamo raccontato di come il responsabile della produzione voglia rivoluzionare le linee produttive delle fabbriche Toyota, snellendo tutto il processo. Riuscirà il marchio a battere la concorrenza sul tempo, per quanto riguarda le batterie a stato solido?