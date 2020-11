Un Toyota Prado 150 contro tutti su una collina innevata: il video dalla russia

Nati per la natura selvaggia, e per offrire comfort, potenza e spazio ai propri utenti, i SUV hanno cambiato molto la loro natura negli ultimi anni - diventando soprattutto mezzi urbani. In Russia però qualcuno ci ricorda il loro effettivo scopo, lasciando sfidare diversi SUV su una collina ghiacciata.

Il mostro da battere è un leggendario Toyota Land Cruiser Prado 150, un SUV mosso da un motore 2.8 litri a gasolio che produce 200 CV/150 kW e ben 500 Nm di coppia. Fra gli sfidanti abbiamo poi un Mercedes G500, un moderno SUV che conserva tutte le possibilità da off-road del modello classico spinto da un motore V8 Biturbo da 4.0 litri, e ancora un Subaru Forester, un Toyota Prado 120 e un terzo Prado 70, oltre a un TLC 200.

Il filmato dura parecchio, poco più di un’ora, e i protagonisti parlano il russo, i motori però parlano un linguaggio universale e sarà divertente vedere tutti i SUV nominati sfidarsi sulla neve. Non vi anticipiamo nulla ma vi assicuriamo che c’è da divertirsi, con non tutti i modelli coinvolti in grado di superare le varie prove documentate. Su quale modello scommettete? Quale riuscirà a battere, se ci riuscirà, il mostruoso Prado 150?