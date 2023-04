Il Toyota Pickup di Ritorno al Futuro, con tanto di hoverboard, è in vendita

Se siete degli appassionati di Ritorno al Futuro allora dovreste buttare un occhio a questo splendido Toyota Pickup in vendita. Si tratta di una replica perfetta di quello visto nel primo film della mitica saga di Robert Zemeckis, con tanto di autografi e non solo.

La saga di Back to The Future non è soltanto sinonimo della DeLorean, auto che di recente ha fatto causa alla Universal, ma è piena di vetture iconiche che nel corso degli anni sono rimaste nell'immaginario collettivo, a cominciare proprio dalla Toyota Pickup di cui Marty McFly era letteralmente innamorato.

Quando la vide passare ricoperta di bandierine colorate sopra un carro attrezzi, il giovane Marty rimase a bocca aperta, rivolgendosi alla fidanzata Jennifer dicendole: “Ehi, guarda quel 4x4 laggiù! Non sarebbe fantastico prenderlo per andare al lago domani sera?”.

Si tratta, come la maggior parte delle auto a marchio Toyota, di una vettura storica, debuttante sul mercato addirittura nel 1968, quindi ben 55 anni fa. Rispetto alla concorrenza a stelle e strisce aveva delle dimensioni ridotte e anche per questo era preferito dalla clientela americana, soprattutto dai giovani degli anni '80.

Nello specifico quello visto nel film era il model year 1985, nome tecnico HiLux pickup Deluxe 4x4 Xtracab. Non viene specificata la versione usata nella pellicola ma dovrebbe trattarsi di un benzina da 2,4 litri e 105 cavalli, con tanto di allestimento speciale, sottolineato anche dal telone pubblicitario di Statler Toyota, con un roll-bar anteriore, i mitici fari KC supplementari, cerchi in lega e pneumatici per il fuoristrada, con tanto di tinta completamente dark.

“Che ne dice di un giretto, signore?”, dice Jennifer a Marty al termine del primo film. Tra l'altro proprio a bordo di quella vettura McFly regala un siparietto interessante che poi avrà anche ripercussioni nella sua vita futura: evitando infatti di partecipare ad una drag race contro un F-150 guidato da Needles (interpretato dal mitico Flea dei Red Hot Chili Peppers), ha evitato di dare vita ad un incidente d'auto contro una Rolls.

Una replica pressochè perfetta del mitico Toyota Pickup sarà messo in vendita all'asta all'evento di Indy di Mecum che si terrà a maggio, con tanto di autografi di alcuni membri del cast del film, tra cui Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Fra le chicche presenti troviamo la targa “OUTATIME”, il marchio dell'immaginaria concessionaria Statler Toyota e la ciliegina sulla torta, una replica dell'hoverboard di Ritorno al futuro II posizionato sul pianale.

Secondo la casa d'asta la vettura dovrebbe essere venduta a circa 80mila dollari, al cambio 72mila euro. Si tratta davvero di un periodo fortunato per gli amanti delle auto dei film, visto che di recente è stata messa in vendita, sempre all'asta, la Nissan Skyline GT-R R34 di Paul Walker vista in Fast & Furious 4.