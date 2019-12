Toyota pensa ad una quarta elettrica per il mercato europeo

Ad oggi l'unico veicolo di Toyota a non essere offerto in Europa anche in una versione ibrida è la piccola Aygo, la citycar lunga 3,4 metri. Un paradosso, dato che sempre più metropoli europee stanno pensando di rendere i centri ad emissioni zero. Così si avrebbe un'auto pensata per la città che, per legge, non potrebbe circolare in città.

Ora Toyota starebbe pensando di ovviare al problema, introducendo anche un veicolo del segmento A o sub-A (le auto più compatte) con opzione ibrida e, eventualmente, anche 100% elettrica.

Sul punto è intervenuto il CEO di Toyota Europe parlando con Automotive News:

"Alcune città stanno creando delle zone ad emissioni zero, quindi dobbiamo pensare al futuro e chiederci 'come ci possiamo assicurare di avere nella nostra offerta una citycar elettrica utilizzabile in queste città?'".

Ad aprire le danze è stata Londra, con la creazione di una "Ultra-Low Emission Zone" nell'area più centrale della città. Altre città europee stanno puntando alla stessa direzione.

Il piano originale di Toyota, ve ne avevamo parlato, era quello di presentare in Europa tre diverse auto completamente elettriche — tra cui una versione EV del Lexus UX. Arriverà anche una versione elettrica del C-HR.

Ora la piccola citycar prodotta in collaborazione con PSA si presenta come il candidato ideale per diventare il quarto modello elettrico di Toyota. Anche perché Peugeot e Citroen sono state molto esaustive nello spiegare che un eventuale rimpiazzo della minicar sarebbe dovuto essere elettrico.

La Aygo, argomenta poi Elecktrek, non è esattamente un auto di nicchia. In Europa ne sono state immatricolate oltre 83.000. Quello delle elettriche più piccole, poi, è un segmento lasciato quasi interamente scoperto dalla concorrenza: Tesla con Cybetruck e Model Y, General Motors con un rilancio del brand Hummer e Ford con il suo Mach-E sembrano puntare tutte sui più massicci SUV, crossover e pickup.