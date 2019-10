Toyota offrirà 10 anni di garanzia sulle batterie di Prius Prime e RAV4

Il mercato delle auto elettriche è ormai qualcosa di reale, tangibile, c'è però ancora molta diffidenza da parte degli automobilisti. I maggiori dubbi riguardano le batterie, che essendo agli ioni di litio hanno una "data di scadenza" già all'acquisto. La battaglia dei produttori si sta dunque spostando sugli anni di garanzia.

La nuova Volkswagen ID.3 ad esempio sarà venduta dal marchio tedesco con ben 8 anni di garanzia o 160.000 km, passerà dunque molto tempo prima che sia necessario cambiare il proprio accumulatore. Accumulatore che comunque, con l'aumentare dei cicli di carica, andrà anno dopo anno a perdere capacità.

Sempre Volkswagen promette che in 8 anni non si arrivi mai al di sotto del 70%, ora però anche Toyota torna alla carica. Il marchio giapponese, da sempre all'avanguardia per quanto riguarda le vetture elettriche e ibride, ha intenzione di offrire ben 10 anni di garanzia o 150.000 km sulle sue Prius Prime e sul nuovo RAV4 ibrido plug-in annunciato proprio poche ore fa.

Certo ci saranno delle limitazioni: i 10 anni dell'offerta valgono soltanto sul pacco batteria, altri elementi correlati saranno coperti per "solo" 8 anni e 100.000 km. Sembra dunque che la battaglia fra produttori si stia spostando su altri territori: quelli dell'assistenza post-vendita e della garanzia.