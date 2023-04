Toyota, l'obiettivo è da urlo: produrre PHEV con l'autonomia di un'elettrica

Grandi trasformazioni in casa Toyota nel 2023. Dopo che il vecchio CEO è stato 'scaricato' in cambio di Koji Sato, la storica casa nipponica sembra orientato verso un futuro completamente nuovo, alla luce anche della sfida di elettrificazione a cui sono chiamate tutte le aziende del settore.

A riguardo Toyota sta pensando ad una piattaforma dedicata agli EV, così come Tesla, ma questo non sarà l'unico cambiamento dei prossimi anni per l'azienda. Entro il 2026 verranno lanciati sul mercato 10 nuovi veicoli elettrici, e nel contempo la casa giapponese continuerà a sviluppare e a vendere i suoi veicoli ibridi plug-in, alla luce della sua posizione di leader in questo mercato negli ultimi anni.

Hiroki Nakajima, vicepresidente esecutivo di Toyota, ha spiegato a proposito che la casa sta lavorando già alla prossima generazione di PHEV, ovvero le auto con motori ibridi plug-in (motore endotermico associato ad un motore elettrico con cavo di ricarica), e l'obiettivo è ambizioso.

Si punterà infatti ad associare al propulsore a benzina o diesel un motore elettrico che da solo garantisca più di 200 km di autonomia. Si tratta di un dato molto ma molto interessante tenendo conto che ad oggi vi sono vetture full electric che non riescono a raggiungere quella cifra o la superano di poco.

Nakajima non ha menzionato a quale ciclo di test faccia riferimento, ma in ogni caso si tratta di nuovi PHEV davvero interessanti, tenendo conto soprattutto delle enormi capacità di Toyota. Se si pensa che la recentissima Prius garantisce 71 km in full electric, stiamo parlando di un incremento di autonomia superiore del 75%, un dato a dir poco mostruoso.

Non è ben chiaro quando questi PHEV verranno lanciati, in ogni caso le aspettative sono già altissime viste le premesse, e siamo certi che Toyota non deluderà le attese e soprattutto la sua clientela sparsa in tutto il mondo.