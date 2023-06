Toyota normalizzerà le elettriche: le prime GR 'green' avranno il cambio manuale

Continuano i grandi annunci in casa Toyota. Dopo la nomina di Toyoda a presidente del CDA, negli scorsi giorni è stato ufficializzato l'arrivo del primo modello elettrico della storica azienda giapponese con il mitico marchio GR.

“Anche le Toyota GR elettriche saranno divertenti da guidare”, questa la promessa di Akio Toyoda, l'ex presidente del gruppo automobilistico nipponico che lo scorso weekend era presente a Le Mans per la mitica 24 Ore vinta da Ferrari.

L'idea alla base della nuova GR elettrica è quella di mantenere la stessa filosofia delle endotermiche, quindi sportività, divertimento e potenza. Ma non finisce qui, perchè Toyota sta lavorando per replicare frizione, cambiata e suono delle GR a benzina, di conseguenza chiunque salirà sull'elettrica non si accorgerà della differenza.

“Il punto principale nello sviluppo di una GR elettrica non è il tipo di powertrain impiegato, ma quanto è in grado di divertire. Onestamente, non so se il prototipo che stiamo studiando arriverà sul mercato. Ad ogni modo, stiamo cercando di capire quali sono gli aspetti fondamentali che contraddistinguono un’auto sportiva e che non devono essere assolutamente persi nella transizione all’elettrico”, ha aggiunto Toyoda.

Senza dubbio l'aspetto più interessante resta l'inedito sistema di cambiata artificiale, che in ogni caso non rappresenta una prima assoluta per l'azienda nipponica visto che negli scorsi mesi era già stato presentato qualcosa di simile su Lexus.

Il cambio ovviamente non è collegato al motore, ma simula solo la cambiata modificando l'erogazione della coppia in formato elettronico. Di conseguenza ci sarà una leva per il cambio, ma anche il pedale della frizione e i conseguenti suoni associati alla cambiata.

Infine sarà presente una mappa speciale per l'erogazione della potenza e l'auto sarà in grado di "staccare" quando la frizione non verrà utilizzata correttamente. Questo modello di cambio manuale, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare anche sui futuri ibridi di Toyota, nonché sulle versioni ad alte prestazioni a firma Gazoo Racing.