Toyota Nord America pensa che il mercato non sia pronto per l'adozione di massa di auto EV

La diffusione della auto EV procede in maniera esponenziale, anche perché l’Europa ha confermato lo stop alla vendita di auto a motore termico dal 2035, ma secondo il vicepresidente del vendite di Toyota Nord America sostiene che richiesta da parte dei consumatori è ancora troppo bassa in relazione a ciò che si sta facendo a livello globale.

Durante un webinar per Automotive Press Association, il vicepresidente Jack Hollis ha fatto notare che il costo delle auto elettriche è ancora incredibilmente alto e l’infrastruttura di ricarica è ancora evidentemente sottostimata (studi recenti mostrano notevoli problemi nell'infrastruttura di ricarica per auto EV) per l’adozione di massa di veicoli elettrici che ci viene proposta: “Non credo che il mercato sia pronto. Non credo che l'infrastruttura sia pronta. E anche se fossi pronto ad acquistarne uno, e se te lo potessi permettere... sono comunque ancora troppo alti”.

Guardando gli attuali dati riferiti agli Stati Uniti (sicuramente ben diversi da quelli europei, ma comunque da considerare) il mercato dei veicoli elettrici occupa il 5,2% delle vendite totali, c’è stato quindi un incremento rispetto al 2,5% del 2021, ma ancora lontanissimo dall’obiettivo del 50% entro il 2030 richiesto dall’amministrazione Biden.

A tal riguardo, Hollis ha continuato: “[parlando di Toyota] Ci sono voluti 25 anni per arrivare a meno del 10% (quota di mercato) per l'ibrido, il che è conveniente, il che viene fatto con le risorse disponibili", aggiungendo che i clienti semplicemente non richiedono veicoli elettrici nei numeri che il il governo spera di ottenere. “Il consumatore non lo richiede a quel livello. Il consumatore non sta urlando 30% o 40% entro domani. E quando inizi a spingere i consumatori verso cose per cui non sono pronti, si verificheranno altre conseguenze”.

La diffusione, l’infrastruttura e i costi dei veicoli elettrici sarà un tema ancora caldo per i prossimi anni, e non possiamo far altro che assistere ai modi in cui arriverà il cambiamento, e gli effetti che comporterà.