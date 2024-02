Toyota: 'Non è vero che siamo contro le auto elettriche, siamo semplicemente realisti'

Soltanto pochi giorni fa il presidente di Toyota, Akio Toyoda, lamentava il fatto che: “Dicono solo che siamo indietro nell'elettrico”, nonostante l'azienda abbia ridotto le emissioni di CO2 del 23 per cento.

Una posizione che viene di fatto ribadita da Sean Hanley, vicepresidente vendite e marketing di Toyota Australia, secondo cui il brand principale al mondo per quanto le automobili deve perseguire il famoso approccio multipercorso basato principalmente sulle ibride, quindi termiche, elettriche e idrogeno, senza escludere alcuna possibilità.

“Toyota non è contraria ai veicoli elettrici – ha spiegato - in realtà non lo siamo. E noi vogliamo giocare in quel mercato. Vogliamo farne parte. Ne siamo entusiasti. Semplicemente non lo vediamo come la pallottola d’oro o l’unica pallottola d’oro verso la neutralità del carbonio. Il multipercorso è ancora la nostra strategia, ma siamo entusiasti di entrare nel mercato dei BEV. Sappiamo che ha un suo ruolo”.

E ancora: "Spetta ai produttori produrre un veicolo con capacità in grado di fornire risultati e che sia desiderabile. Questo è il nostro lavoro. E sai una cosa? Abbiamo la responsabilità sociale e comunitaria di farlo. Ed è per questo che parliamo di standard sulle emissioni di carburante e multi-percorso. Alcuni lo interpretano come un atteggiamento anti-BEV da parte della Toyota. No, non lo siamo. Siamo semplicemente realisti. Siamo onesti con il mercato".

La strategia dei giapponesi non sembra per ora fare una piega e anche se indubbiamente sono “indietro” nell'elettrico Toyota è stata la prima casa automobilistica al mondo nel 2023 per il quarto anno di fila, e stando ai dati ufficiali, la Corolla avrebbe venduto più della Tesla Model Y.

Ovviamente da qui al 2035, per forza di cose, Toyota dovrà produrre più elettriche visto il ban in Ue, ma la sensazione è che fino a che potrà proseguire con la strategia “multi”, sfruttando in pieno i modelli termici e ibridi, in attesa che la tecnologia a batteria faccia quel salto di qualità che garantisca una riduzione dei prezzi e tempi di ricarica ancora più rapidi, lo farà.