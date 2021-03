Toyota non sarebbe soddisfatta della GR86: troppo simile alla Subaru BRZ

A fine novembre è stata presentata la nuova Subaru BRZ. La notizia che noi europei stiamo aspettando, anche per il mancato arrivo della BRZ nel nostro mercato, è l'annuncio della vettura gemella marchiata Toyota.

La genesi della GR86, sarà battezzata così secondo le voci di corridoio, potrebbe tuttavia essere più travagliata del previsto. Stando ad un report della testata giapponese Next Car Web, Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, è insoddisfatto della sportiva ed ha chiesto ai suoi ingegneri di tornare ai computer per rivedere il modello. Il motivo? La nuova 86 sarebbe troppo simile alla BRZ.

Si ipotizza che gli ingegneri Toyota stiano lavorando su trasmissione, messa a punto del motore e assetto per far diventare la GR86 più Toyota e meno Subaru. Un'impresa non priva di grattacapi poiché si agisce su di una vettura praticamente definita. La decisione di Toyoda potrebbe anche far slittare l'arrivo sul mercato della sportiva al 2022.

Next Car Web definisce l'evento una battuta d'arresto inaspettata poiché la storia recente ci insegna che Toyota non si è fatta troppi problemi per la somiglianza tra la prima generazione di BRZ e 86 e nemmeno con lo sviluppo condiviso di Supra e BMW Z4. È possibile che la casa giapponese, tornata regina delle vendite mondiali nel 2020, abbia preso in considerazione le recriminazioni degli appassionati più puristi, che non hanno mai gradito del tutto queste collaborazioni. Un'altra ipotesi applicabile è che la GT86, pur essendo pressoché identica alla BRZ, possedeva caratteristiche dinamiche che la identificavano come Toyota, a differenza della futura GR86.

Rimettere le mani su di un prodotto virtualmente finito e pronto per la produzione di serie è sempre complicato. Visti i recenti successi, come la nuova Yaris Auto dell'Anno 2021, ci fidiamo delle doti manageriali di Akio Toyoda e attendiamo pazientemente l'annuncio della prossima 86. (in copertina Toyota GT86 TRD)