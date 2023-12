Toyota: 'Non rinunceremo al motore a combustione interna e c'è anche l'idrogeno'

La divisione GR Performance di Toyota sta considerando l'utilizzo dell'idrogeno per alimentare le sue auto sportive con motori a combustione. Attualmente la divisione GR vende vetture alimentate a benzina come la GR Supra, la GR86, la GR Yaris e, negli Stati Uniti, la GR Corolla.

Toyota continua a credere nel potenziale dei motori a combustione interna e sta esplorando diverse vie, inclusa la combustione dell'idrogeno, come parte di un programma a emissioni zero (infatti si è parlato di idrogeno anche in occasione del Kenshiki 2023). L'azienda ha però anche confermato il suo impegno verso veicoli elettrici a batteria, con un piano che prevede 15 auto elettriche a batteria entro il 2026.

Toyota riconosce che l'infrastruttura dell'idrogeno è attualmente insufficiente, ma osserva che ci sono sforzi in corso in tutto il mondo per aumentare la disponibilità di stazioni di rifornimento per questa fonte. La compagnia afferma di voler offrire il maggior numero possibile di opzioni ai clienti, continuando a sviluppare motori a combustione interna, elettrici, ma anche a idrogeno.

Nonostante la volontà di esplorare diverse tecnologie, Toyota non ha fornito dettagli su come apparirà una futura vettura GR con motore a idrogeno o quando potrebbe essere introdotta sul mercato. Il marchio giapponese ha inoltre recentemente dichiarato che è un errore puntare solo sull'elettrico, e che l'ibrido ha ancora molto da offrire.