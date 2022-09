Toyota non punterà tutto sulle auto elettriche: la strategia guarda alle ibride

A quanto pare Toyota, nonostante l'attuale direzione del mercato automotive, non ha alcuna intenzione di cambiare i suoi piani. In futuro pare che l'industria punti a vendere esclusivamente auto completamente elettriche, mentre il brand giapponese vuole tenersi strette le ibride.

Il presidente di Toyota Corporation, Akio Toyota, crede che la mossa più intelligente sia quella di offrire ai propri clienti e ai consumatori in generale un ampio ventaglio di scelta, che include sia modelli a emissioni zero che veicoli ibridi, termici eccetera. Il report di Bloomberg è affiancato dalle dichiarazioni rilasciate da Toyoda ad un recente evento a Las Vegas, in cui il dirigente afferma che il sorpasso da parte dei veicoli a batteria "ci metterà più tempo di quando i media dichiarano." Insomma, la diversificazione sarà importante anche in futuro:"questa è la nostra strategia e andremo fino in fondo."



A ogni modo ciò non significa che il colosso orientale non stia investendo pesantemente nell'elettrificazione del proprio parco auto, del resto ha Toyota ha convertito due impianti per motori termici per la costruzione di batterie. Entro il 2030 verranno oltretutto spesi più di 27 miliardi di euro sulle EV, i quali non sono affatto pochi. Certo è che alcuni competitors metteranno sul piatto cifre ben più alte, ma Toyota non scherza affatto.



"I nostri investimenti potrebbero apparire inferiori a quelli fatti da altri, ma se guardate a quello che Toyota ha fatto negli ultimi 20 anni, il totale non è tanto piccolo. Toyota è un magazzino di motori di ogni sorta, e non è giusto che un grande magazzino dica quale sia il prodotto da comprare."



Dal Giappone è tutto chiaro, ma da parte nostra vogliamo chiudere rimandandovi a cosa sappiamo sulla nuova Toyota bZ3: una berlina elettrica con le batterie di BYD.