Questa Toyota MR2 è la più veloce al mondo: fa il quarto di miglio in meno di 8 secondi

Fino a poco tempo fa accaparrarsi una macchina in grado di percorrere il classico quarto di miglio da fermo in meno di 10 secondi era quasi impossibile. Da alcuni anni a questa parte però alcune hypercar sono quasi arrivate a sfondare il muro dei 9 secondi, ma le auto elettriche in questo senso promettono risultati ancora migliori.

E' inutile infatti tirare in ballo le pazzesche Tesla Model S Plaid e Rimac Nevera (ecco la EV in azione) ma, com'è ovvio che sia, i bolidi più incredibili vengono direttamente dal mondo del tuning. La Toyota MR2 visibile nel video in alto grazie alla condivisione del canale YouTube BoostezBoiz richiede la corona di MR2 dall'accelerazione più rapida in assoluto, poiché è capace di percorrere un quarto di miglio in meno di 8 secondi.

Per portare il veicolo giapponese a superare ampiamente i 1.000 cavalli di potenza il team ha dovuto lavorare per anni, partendo dalla sostituzione del motore originale con un Honda K24 fino ad arrivare all'introduzione di un kit turbocompressore progettato da zero. A quel punto la Toyota riusciva a completare il quarto di miglio in meno di 12 secondi, ma non era affatto abbastanza.

Di seguito i tecnici hanno aggiunto un cambio sequenziale, una roll cage e una coppia di turbo tremenda. Adesso la MR2 ha un output di oltre 1.050 cavalli e fulmina alla partenza qualunque altra vettura, e non si poteva non provarla sulla drag strip.



Prima di farlo però si è optato per passare dal K24 al K20 e dalla configurazione biturbo a quella a compressore singolo, ovviamente ben più grosso. L'intercooler poi è tutto nuovo e, per evitare impennate indesiderate, il team ha spostato i serbatoi dell'acqua e del carburante sul muso del bolide.



Il primo test ha portato ad un tempo di 8,792 secondi con una velocità di uscita di 276 km/h, ma la telemetria ha evidenziato una scarsa efficienza in accelerazione causata dalla prudenza del pilota, che per un attimo ha sollevato il piede dall'acceleratore. La seconda prova si è conclusa con un tempo di 8,131 secondi e con una velocità di uscita di 292 km/hm, ma al terzo e ultimo tentativo l'obiettivo è stato raggiunto: 7,982 secondi e una velocità di uscita di 292,8 km/h.



Nel caso in cui voleste passare direttamente alla prova in pista vi consigliamo di recarvi al minuto 32 del video in alto, altrimenti potreste buttare un occhio al modello di serie più veloce in assoluto: la Tesla Model S Plaid va da 0 a 96 km/h in meno di 2 secondi, anche con una superficie non trattata.