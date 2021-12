Toyota mostra la GR Corolla per la prima volta, avrà circa 300 CV e la trazione integrale

Toyota ha investito molto sulla sua divisione sportiva, la Gazoo Racing, e dopo GR Yaris e GR86 arriverà anche la GR Corolla, che per la prima volta è stata mostrata a mo' di spoiler in un un’immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Toyota USA.

L’immagine in questione la trovate nel post in fondo all’articolo (l'immagine di apertura è invece un render ad opera di Autocar), dove la protagonista sembrerebbe l’attuale Corolla in tinta celeste, ma guardando con più attenzione noterete che sulla sinistra, dall’ombra dei container, spunta la GR Corolla, nell’ormai conosciuto wrap bianco-nero-rosso che Toyota utilizza per camuffare i suoi prototipi, compresa la GR Yaris Hybrid WRC che correrà il campionato del mondo rally nel 2022.

Effettuando un po’ di zoom possiamo cogliere alcuni dettagli sull’aspetto estetico della Corolla più pepata che però rimarrà molto simile alla versione standard, a differenza della sorellina Gr Yaris, che rispetto alla Yaris standard adotta un corpo vettura dedicato e a due porte. In ogni caso si nota una griglia anteriore più ampia, mentre sulla fiancata campeggia la scritta GR Four, già vista sul prototipo della GR Yaris e che suggerisce l’adozione della trazione integrale per scaricare a terra la potenza del suo propulsore.

A proposito di motore, questo arriverà direttamente dalla GR Yaris, parliamo quindi del 3 cilindri da 1.6 litri e 261 CV, che sulla GR Corolla dovrebbe raggiungere una potenza di circa 300 CV grazie ad una serie di accorgimenti mirati (a quanto pare il 3 cilindri della GR Yaris può raggiungere facilmente i 500 CV senza batter ciglio).

Il fatto che Toyota abbia deciso di mostrare per la prima volta la nuova GR Corolla sull’account statunitense potrebbe indicare un’uscita destinata soltanto al mercato d’oltreoceano, ma è probabile che arrivi anche nel vecchio continente. Per il reveal ufficiale c’è ancora da aspettare, ma stando alle indiscrezioni, Toyota dovrebbe presentarla sul finire del 2022.