Toyota mostra nuovi dettagli della GR Corolla: la presentazione a breve

Sono passati un paio di mesi da quando Toyota decise di mostrare silenziosamente -e per la prima volta- la la nuova GR Corolla, seppur nel consueto wrap bianco, nero e rosso per camuffare il prototipo. Ad ogni modo, l'appuntamento con la vettura è previsto a breve, per la precisione il 31 marzo.

I dettagli completi sulla GR Corolla, dunque, li conosceremo soltanto a partire dalla fine di questo mese quando la sportiva Toyota verrà svelata il 31 marzo in America (alle 03:30 di venerdì 1 aprile in Italia). La casa automobilistica ha rilasciato persino un breve teaser di qualche secondo per stuzzicare la curiosità degli interessati con un focus su alcune zone della sportiva: il parafango anteriore sinistro dell'auto, con accanto una grossa presa d'aria e il logo rosso e nero "GR" (Gazoo Racing), e la minigonna laterale con la dicitura "GR-FOUR", una conferma circa il sistema di trazione integrale.

Ormai sembra dato per certo il legame strettissimo con la Toyota Yaris circa il motore tre cilindri turbo da 1,6L con cambio manuale che, nel caso della GR Corolla, dovrebbe sprigionare una potenza di circa 300 cavalli, una trentina in più della cugina grazie a delle ottimizzazioni al motore.

Non ci resta dunque che aspettare ancora qualche giorno per dare un'occhiata più da vicino alla Toyota GR Corolla che, attualmente, è prevista per il mercato statunitense seppur è estremamente probabile un approdo anche nel Bel Paese e nel Vecchio Continente.