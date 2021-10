La Toyota Mirai è da record! Percorsi 1.360 km con fuel cell a idrogeno

In quest'epoca di transizione dai motori a combustione interna a quelli completamente elettrici una delle preoccupazioni che più attanagliano la scelta dei consumatori riguarda l'autonomia per singola carica.

In tal senso i veicoli con batteria agli ioni di litio non sono ancora riusciti ad agguantare il classico combustibile fossile, ma a quanto pare l'alimentazione a fuel cell di idrogeno può raggiungere dei numeri stratosferici (Toyota lavora anche su termici a idrogeno). La Toyota Mirai ha infatti appena conquistato un Guinness World Record per la maggiore distanza percorsa da un veicolo a idrogeno senza ricaricare il serbatoio: stiamo parlando di ben 1.360 chilometri calcati nel sud della California lo scorso mese di agosto.

Michael Empric, il giudice con l'onere di sorvegliare la prova, ha verificato che il serbatoio della Mirai non sia mai stato aperto nel corso del viaggio, che è durato più di due giorni. La macchina è stata riempita quindi soltanto una volta prima della partenza, e il produttore ha affermato che ci sono voluti soltanto cinque minuti.



Il viaggio ha avuto inizio presso il Toyota Technical Center di Gardena, in California, con al volante lo stacanovista delle quattro ruote Wayne Gerdes e il suo copilota Bob Winger, seduto sul sedile del passeggero. La prima giornata di guida li ha visti completare con successo 761 chilometri da San Ysidro fino a Santa Monica e Malibu sulla Pacific Coast Highway prima del ritorno a Gardena. Si è trattato sicuramente di un percorso ammaliante per la vista, ma dopo tutte quelle ore al volante supponiamo che il conducente non se lo sia goduto in modo particolare. Nella seconda giornata i chilometri percorsi sono stati 598, e in questo caso non sono riusciti ad evitare completamente il traffico sulla superstrada che collega San Diego e la Contea di Orange.



Alla fine dei conti la Mirai ha portato a casa un'efficienza di 152 MPGe, che va a superare quella dell'auto elettrica più efficiente di tutte: la Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD si ferma a 142 MPGe. Empric si è detto seriamente impressionato dalle capacità delle fuel cell a idrogeno, nonostante la sua carriera decennale da giudice per i Guinness World Record.



In pratica la Mirai ha consumato 5,65 chilogrammi di idrogeno e non ha emesso CO2, bensì vapore acqueo. Toyota stima che se avesse preso un'auto traduzionale per completare lo stesso percorso sarebbe stato necessario emettere 301 chilogrammi di CO2.



Per restare in tema ci avviamo a concludere rimandandovi ad un altro campo in cui la vettura eccelle senza alcun dubbio: la Mirai ha affrontato il crash test e ne è uscita fuori col massimo dei voti.