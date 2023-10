Da Toyota la mini Land Cruiser per sfidare la Jeep Avenger

Il Toyota Land Hopper sembra essere un nuovo SUV compatto che potrebbe debuttare come il modello più economico della famosa serie Land Cruiser di Toyota. Le voci suggeriscono che Toyota potrebbe svelare il Land Hopper al Japan Mobility Show e che il prezzo base potrebbe essere inferiore ai 25.000 euro.

Questo veicolo, le cui immagini sono dei concept dei colleghi di Car Scoop, potrebbe essere posizionato come concorrente del Jeep Avenger, offrendo un'opzione più accessibile per coloro che desiderano un SUV compatto con caratteristiche fuoristrada. Tuttavia, è importante tenere presente che queste informazioni sono basate su voci e non sono state confermate ufficialmente da Toyota il cui obbiettivo è quello di intensificare la produzione di BEV per fare concorrenza a Tesla.

Il potenziale prezzo di partenza del Toyota Land Hopper, stimato tra i 19.500 e i 25.000 euro, lo renderebbe una scelta interessante nel segmento degli SUV compatti. Con una possibile condivisione di dimensioni con la Corolla Cross e l'obiettivo di offrire abilità fuoristrada all'altezza della fama di Land Cruiser, il Land Hopper potrebbe competere anche con veicoli come il Ford Bronco Sport e il Suzuki Jimny.

Quanto alla gamma di motori, è probabile che il Land Hopper utilizzi versioni ibride e a benzina dei motori presenti nella gamma Corolla Cross, con la possibilità di offrire opzioni di propulsione simili al RAV4. Il Toyota Land Cruiser è l'auto più indistruttibile al mondo secondo queste immagini. Se, come pare essere, questo Land Hopper sarà una versione miniaturizzata del Cruiser possiamo stare tranquilli sulla sua durabilità.