Toyota mette Tesla nel mirino e pensa alle auto elettriche: pronta la nuova strategia

Toyota pensa a un cambio di strategia focalizzato sull'elettrico per allinearsi a Tesla. Il nuovo piano di sviluppo dovrebbe essere svelato a gennaio e riguarderà un orizzonte temporale fino al 2026 durante il quale l'azienda cercherà di avvicinarsi alla casa automobilistica di proprietà di Elon Musk, protagonista di un recente sondaggio choc su Twitter.

Del resto Tesla è il punto di riferimento per tutte le aziende che producono auto, non soltanto green, essendo la casa con il maggiore valore al mondo. I cambiamenti nella strategia di Toyota riguarderanno i fornitori della stessa azienda giapponese, con l'obiettivo appunto di mettere sul mercato dei veicoli full electric e non più ibridi.

Tra l'altro proprio ieri sono giunte le critiche da parte di GM ai full hybrid, di conseguenza la strategia di Toyota appare in linea con le richieste del mercato. Il marchio nipponico ha una lunga tradizione di ibride alle spalle, ma il suo primo veicolo full electric è stato rilasciato solo quest'anno, la bZ4X. Il risultato è stato che a ottobre l'azienda ha venduto solo 14.000 veicoli elettrici contro il mezzo milione di auto piazzate sul mercato da parte di Tesla.

Questo cambio di visione sembra quindi una sorta di ammissione di colpe da parte di Toyota, che per anni ha in qualche modo snobbato l'elettrico, puntando più sull'ibrido e l'idrogeno, convinta che questi tipi di veicoli totalmente green non avrebbero mai preso piede sul mercato.

A conferma della nuova strategia, che dovrebbe essere svelata a breve, anche le dichiarazioni del boss di Toyota, Akio Toyoda, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore ha spiegato: “Le persone coinvolte nell’industria automobilistica sono in gran parte una maggioranza silenziosa, quella maggioranza silenziosa si chiede se i veicoli elettrici siano davvero ok come unica opzione. Ma pensano che sia la tendenza, quindi non possono parlare ad alta voce”. Quindi ha concluso: “Poiché la risposta giusta non è ancora chiara, non dovremmo limitarci a una sola opzione”.