Toyota Mega Cruiser, l'Hummer giapponese è all'asta: ce ne sono solo 150 al mondo

Toyota Mega Cruiser, costruito tra il 1995 e il 2001, è un fuoristrada poco conosciuto e progettato inizialmente per l'uso militare in Giappone e, successivamente è stato adottato anche dalla polizia e dai vigili del fuoco. Ad oggi, è raro trovare i "modelli civili", ma uno di questi è attualmente in vendita tramite Cars & Bids.

Questo esemplare di Toyota Mega Cruiser ha percorso circa 168.700 km e sembra essere in buone condizioni esterne e meccaniche. Spinto da un motore turbo da 4,1 litri a quattro cilindri, eroga 155 CV e 382 Nm di coppia. Il cambio automatico a 4 velocità e la scatola di trasferimento a due velocità garantiscono un'eccellente capacità in fuoristrada.

Uno degli elementi distintivi del Mega Cruiser sono gli assi a portale, una caratteristica rara per un veicolo omologato per la strada. Questa particolare unità è stata modificata con ruote aftermarket da 17 pollici, è stata dipinta di bianco (originariamente verde), ha un portapacchi Gamiviti, nuove luci esterne e un inverter di potenza (ecco invece il nuovo Toyota Land Cruiser 2024).

Il prezzo di vendita previsto per questo Mega Cruiser potrebbe variare a causa del chilometraggio più elevato rispetto ad altre unità messe precedentemente sul mercato. Tuttavia, considerando l'unicità del veicolo e la sua rara presenza alle aste, è previsto che possa raggiungere un prezzo compreso tra 100.000 e 200.000 dollari.

Toyota ha recentemente registrato un nuovo record di vendite per il terzo trimestre del 2023. Tuttavia il marchio sta faticando nel settore dei veicoli elettrici che costituiscono solo l'1% delle vendite complessive.