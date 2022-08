Toyota: maxi investimento a 9 zeri per la produzione di batterie elettriche

Toyota sta facendo sul serio sul fronte delle vetture elettriche e gli investimenti che il colosso giapponese sta effettuando negli ultimi anni fanno sentire la volontà della casa automobilistica di imporsi sempre più sul mercato. A tal proposito, l'azienda ha in programma un nuovo maxi-investimento.

A quasi un anno esatto di distanza dall'ultimo super investimento per le auto elettriche, che ricordiamo per un valore totale di 13 miliardi di euro, Toyota è pronta a rafforzare la produzione di batterie EV in virtù della forte domanda.

Si tratta di una cifra attorno ai 5,6 miliardi di euro che serviranno ad incrementare la produzione di batterie in Giappone e USA, motivo per cui solo metà del budget sarà affidata allo stabilimento di Himeji gestito da Prime Planet Energy & Solutions. La restante parte, seppur con una piccola trattenuta di circa un paio di milioni di euro, sarà invece destinata alla divisione in gestione alla sede nordamericana, Toyota Battery Manufacturing North Carolina.

L'obiettivo è ovviamente rafforzare l'offerta in virtù della domanda, anche per quanto riguarda la distribuzione ai partner, ma soprattutto migliorare la capacità del personale e della produzione. In un comunicato stampa, l'azienda sottolinea: "Toyota ritiene che ci sia più di un'opzione per raggiungere la neutralità del carbonio. Ritiene inoltre che i mezzi per ridurre le emissioni di CO2 il più e il più rapidamente possibile, proteggendo al contempo i mezzi di sussistenza dei propri clienti, variano notevolmente a seconda del Paese e della regione. Con questo in mente, Toyota continuerà a compiere ogni sforzo per soddisfare in modo flessibile le esigenze dei suoi vari clienti in tutti i paesi e le regioni offrendo più propulsori e fornendo quante più opzioni possibili."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ricordiamo inoltre che Toyota ha investito oltre 380 milioni di euro anche sui motori a combustione.