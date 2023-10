Toyota, marcia indietro sull'idrogeno dopo il flop Mirai: focus sui veicoli commerciali

Toyota ha deciso di fare marcia indietro sull'idrogeno, una delle tecnologie su cui la gloriosa azienda nipponica ha investito pesantemente negli ultimi anni. L'idea dell'azienda è comunque quella di continuare a sviluppare questi propulsori ma non più sulla Mirai.

La berlina è stata un insuccesso dal punto di vista commerciale di conseguenza l'azienda ha deciso di abolire di fatto il progetto, non sviluppando una sua erede. La tecnologia in se era interessante ma a penalizzare fortemente la Mirai è stata la mancanza di una rete completa di rifornimento.

Toyota non si è comunque data per vinta ed ha deciso di spostare la sua attenzione sui veicoli commerciali. Parlando al Japan Mobility Show in corso a Tokyo, il capo tecnico Hiroki Nakajima ha spiegato che una rete di rifornimento per veicoli commerciali sarà senza dubbio più semplice.

"Abbiamo provato la Mirai ma senza successo – le parole ad Autocar - le stazioni di idrogeno sono pochissime e difficili da realizzare. Per i camion di medie dimensioni è più facile realizzare una rete di rifornimento, poiché è principalmente vanno da A a B (inteso come percorsi prestabiliti ndr). Un numero enorme di camion va da A a B, quindi puoi gestire le stazioni con maggiore stabilità. I veicoli commerciali rappresentano l’area più importante in cui provare a procedere con l’idrogeno”.

Nakajima ha quindi specificato che Toyota sta cercando di ridimensionare i componenti del suo propulsore di modo da poterli utilizzare su altri modelli, accennando anche alla possibilità di un mercato dei furgoncini a idrogeno senza comunque svelare se l'azienda ne stia sviluppando uno o meno. Il programma non verrà quindi accantonato e lo dimostra anche il fatto che alla 24 Ore di Le Mans correrà con un'auto a idrogeno nel 2026.

Lo scorso settembre era stata invece svelata una Toyota Hilux a idrogeno con il motore proprio della Mirai. Vedremo come evolverà la vicenda nei prossimi mesi: Toyota riuscirà ad avere il successo sperato?