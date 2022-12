Toyota farà una lotteria per vendere la Corolla GR: per averla servirà tanta fortuna

In Italia il lancio della Toyota GR86 non è stato dei migliori: pochissime unità da vendere in 3 giorni, consegne dilatate a tempo indefinito, clienti che ancora devono riceverla a fine 2022. Con la Corolla GR Toyota ha pensato a un'altra modalità di vendita: una lotteria in piena regola, anzi due.

Il colosso giapponese non riuscirà in alcun modo a soddisfare tutte le richieste della sua Corolla sportiva, i clienti che ne vorrebbero una sono decisamente superiori alle unità che Toyota riuscirà a costruire. Per questo motivo il brand ha pensato di assegnare le 500 unità previste per la Corolla GR e le 70 per la Morizo Edition tramite due lotterie separate - che si terranno solo in Giappone.

Dal 2 al 18 dicembre si potrà provare ad acquistare la Morizo Edition presso i Garage GR, dal 2 al 19 dicembre invece le Corolla GR "standard" direttamente online. Ovviamente la speranza è che queste 570 unità siano solo una base di partenza, Toyota non riesce a soddisfare gli ordini per via dei problemi legati ai semiconduttori e ai rallentamenti dell'industria - che ancora paga il post-COVID.

Toyota deve necessariamente dare priorità ai modelli di volume, penalizzando di fatto le vetture più sportive e "di nicchia". Ricordiamo che la nuova Toyota Corolla GR offre una potenza di 303 CV con distribuzione 30-70 e 370 Nm di coppia. Se siete appassionati delle sportive giapponesi non perdete il sound della nuova Toyota Corolla GR.