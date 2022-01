Toyota e Lexus aprono un negozio su Amazon UK: succederà anche in Italia?

Il mondo dell’e-commerce si sta rivelando sempre più essenziale anche nel settore automotive. Per rendere più efficace la rivendita, sempre più case automobilistiche stanno aprendo negozi sui portali più utilizzati al mondo. Toyota e Lexus UK hanno annunciato oggi l’apertura di negozi Amazon ricchi di parti e accessori.

Come ripreso da Carscoops, sulla versione britannica di Amazon sono apparsi in queste ore i negozi ufficiali Toyota e Lexus dove acquistare una miriade di articoli diversi. Ci saranno tappetini, specchietti, luci, tergicristalli, pastiglie dei freni e anche accessori per le ruote. Toyota si occuperà anche della fornitura di prodotti Gazoo Racing per Toyota GR Supra, Yaris (a proposito, vi rimandiamo al misterioso concept delle GR GT3 e GR Yaris mostrato qualche giorno fa) e la nuova coupé GR86.

La casa automobilistica giapponese ha poi affermato che ogni singola parte ordinata da Amazon sarà protetta dalle medesime garanzie offerte nel caso di acquisto da concessionaria Toyota o Lexus. Rob Giles, direttore della divisione Servizio Clienti di Toyota GB, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di come possiamo migliorare il nostro servizio ai clienti, il che include rendere facile e conveniente per loro ottenere gli articoli che desiderano per il loro veicolo ogni volta che ne hanno bisogno e ovunque si trovino”.

Egli ha aggiunto, infine, che questi nuovi negozi offrono una presenza ufficiale in uno dei servizi di shopping online più popolari del Regno Unito, pur mantenendo tutte le garanzie di qualità e prestazioni che i clienti si aspettano: “La gamma disponibile è impressionante e si sta espandendo rapidamente, coprendo ogni aspetto della proprietà del veicolo, dagli articoli usurati agli accessori che le persone possono montare con sicurezza”.

Grande innovazione arriverà anche lato software con Arene, nuova piattaforma firmata Toyota in arrivo nel 2025.