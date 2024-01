Toyota, al lavoro sul progetto di un motore inedito: 'Koji Sato lo annuncerà a breve'

I giapponesi di Toyota, freschi di scettro di produttore numero uno al mondo per la quarta volta consecutiva, continuano ad innovarsi con uno sguardo sempre attento alle opzioni che le permettono di diversificarsi dalla concorrenza.

A riguardo il presidente Akio Toyoda, parlando in conferenza stampa dinanzi a manager e dirigenti, ha risposto alla domanda di un giornalista circa il futuro dell'azienda, in particolare per quanto riguarda l'elettrico.

Morizo ha raccontato: “Se improvvisamente passassimo ai BEV (le auto elettriche), sono sicuro che le 5,5 milioni di persone nell’industria automobilistica giapponese che hanno trascorso la vita lavorando sui motori inizieranno a chiedersi: A cosa è servito tutto il nostro lavoro?'”.

Toyoda ha quindi aggiunto: “Per dare merito a queste persone e far loro sapere che possono contribuire alla neutralità delle emissioni di carbonio, ho chiesto a Toyota di intraprendere un nuovo progetto di motore, che credo il presidente Koji Sato annuncerà presto”.

A cosa farà riferimento il buon Toyoda? Ad oggi l'azienda ha in gamma propulsori ibridi, elettrici, a idrogeno e i classici a combustione interna. Vero anche che durante lo scorso autunno si è spesso e volentieri ventilata la possibilità che Toyota stesse lavorando ad un nuovo tipo di motore a idrogeno raffreddato ad acqua, e non è da escludere che Toyoda faccia riferimento proprio a questo propulsore.

Il presidente ed ex CEO della gloriosa casa nipponica, ha quindi sottolineato la volontà di perseguire un approccio multipercorso, strategia che è stata portata avanti non senza difficoltà dalla sua azienda: “Il Giappone ha iniziato a sostenere un approccio multi-percorso dal vertice del G7 dello scorso anno. Nei tre anni precedenti ero l’unica persona nel settore automobilistico a proporlo e ho subito molte critiche. Combattere da soli è davvero difficile”.

Quindi ha aggiunto e concluso: “Il futuro è qualcosa che creiamo tutti insieme e non credo che sia possibile farlo con poche opzioni. Il Giappone ha il suo modo di fare le cose. Non credo che emulare l'Occidente sotto ogni aspetto sia davvero la risposta giusta. Se continueremo ad essere scelti dal mercato e dai clienti, il futuro sarà sicuramente differente”.

Toyoda si dice convinto che le ICE hanno ancora un grande futuro davanti a se, una scelta decisamente controcorrente rispetto ai principali player del settore: chi avrà ragione?