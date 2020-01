Toyota al lavoro sulla nuova GR86 da 258 CV con motore Subaru

Toyota è stata la grande protagonista della settimana scorsa, con la presentazione dell'attesa Yaris GR 2020. La dicitura GR però potrebbe arrivare anche su un'altra vettura: sembra infatti che il produttore potrebbe lanciare la sua nuova GR86.

Uscita nell'ormai lontano 2012, la Toyota 86 è una delle vetture sportive più longeve del mercato attuale, ora però potrebbe finalmente arrivare una degna erede. Non esistono ancora fotografie della nuova generazione, sappiamo però che quest'ultima è attualmente in sviluppo e sarà probabilmente una "gemella diversa" della Subaru BRZ. Sembra infatti che le due auto passeranno dall'avere una piattaforma Subaru a una TNGA di Toyota, un upgrade che dovrebbe andare a migliorare la trazione posteriore delle vetture rispetto ai modelli attuali.

Se Toyota ci mette la piattaforma, Subaru dovrebbe fornire il motore, un 2.4 Turbo 4 cilindri che dovrebbe portare gli attuali 202 CV a 258. Ricordiamo che l'attuale Toyota 86 offre 212 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in appena 7,6 secondi con cambio manuale, 8,2 con il cambio automatico. Al di là delle performance brute, Subaru e Toyota vogliono effettuare delle importanti modifiche anche all'abitacolo, riempiendolo di tecnologia. Non vediamo l'ora di saperne di più. Il tutto mentre sempre Toyota sta costruendo un quartiere per sole auto a guida autonoma.