Toyota è al lavoro su un motore diesel ibrido? Ecco il rumor

Da quando l'elettrificazione ha invaso il mondo automobilistico la varietà di sistemi di alimentazione è cresciuta ulteriormente. Fino a poco tempo fa i motori erano soltanto benzina e diesel, magari supportati da serbatoi per GPL o metano.

Adesso però è presente sul mercato una vasta gamma di unità elettriche che spaziano dai piccoli motori da pochi kW fino a powertrain in grado di scaricare sull'asfalto più di 1.000 cavalli di potenza. Non parliamo poi delle soluzioni che prevedono lo stoccaggio di energia elettrica attraverso le fuel cell a idrogeno (FCV).

Da questo punto di vista probabilmente sarebbe lecito assegnare la medaglia d'oro a Toyota, che tra benzina, diesel, idrogeno, mild-hybrid, plug-in hybrid e vetture completamente elettriche non si è mai lasciata mancare nulla. Adesso però le voci di corridoio aggiungono ulteriore eclettismo all'offerta del brand giapponese: un report condiviso da Best Car Web fa sapere che potremmo assistere alla commercializzazione di un modello diesel ibrido.



Purtroppo al momento non abbiamo dettagli sicuri nel merito della questione, ma non ci sorprenderebbe affatto l'eventuale presentazione di un Land Cruiser 4x4 diesel-elettrico. All'atto pratico sarebbe quasi un unicum per il mercato attuale poiché eccezion fatta per alcuni esperimenti recenti le case automobilistiche non sono mai andate davvero in fondo con questo tipo di tecnologia.



A ogni modo l'idea non sarebbe affatto male se dovessimo prendere in considerazione le caratteristiche di coppia ed efficienza, soprattutto applicate a modelli fuoristrada come il Land Cruiser già citato o il grosso pickup Tundra presente negli Stati Uniti.



Prima di chiudere vogliamo mostrarvi un altro veicolo Toyota sicuramente peculiare. Stiamo parlando di una variante modificata dell'Accessible People Mover (APM) che il brand ha sviluppato appositamente per le Olimpiadi di Tokyo 2020: ecco il veicolo di trasporto per i giocatori di baseball. Ricordiamo che Toyota è partner ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo (nonostante il caos dei giorni scorsi), e lo ha dimostrato anche con la futuristica LQ.