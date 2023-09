Toyota al lavoro su un'auto elettrica con la stessa autonomia di una termica, e ce la farà

Le grandi case automobilistiche del Giappone hanno accolto con scetticismo il passaggio alle auto elettriche e il ban dell'Ue di benzina e diesel in vigore dal 2035. Le aziende nipponiche stanno continuando a concentrarsi su altre tecnologie come ad esempio Toyota, secondo cui servirebbero più ibride e meno elettriche.

Guai però a sottovalutare le case Made in Japan, a cominciare da Toyota: l'azienda non si dice contraria all'elettrico semplicemente pensa che i tempi non siano ancora maturi.

Proprio per questo è al lavoro su una batteria “come si deve”, un propulsore green che sia in grado di replicare la durata di un pieno di carburante. Come sottolinea Autocar si parla di 1.000 km con una sola ricarica e una riduzione dei costi del 20% oltre a tempi di ricarica di soli 20 minuti.

Attenzione, non stiamo parlando di un futuro ipotetico ma di realtà, visto che Toyota sta lavorando oggi, in questi istanti, a questa batteria, e prevede di lanciarla sulle auto che verranno commercializzate nel 2026, quindi fra tre anni.

Immaginatevi di avere a disposizione un'auto elettrica da 1.000 km: praticamente vi dimenticherete della vita di prima e ne sarete assolutamente contenti. Tenendo conto che in media un'italiano percorre 40 km al giorno, facendo un breve calcolo dovrete ricaricare l'auto una volta ogni 25 giorni, quindi poco più di una volta al mese, una comodità a dir poco pazzesca.

La batteria di nuova generazione sarà al litio, e verrà proposta insieme ad un'altra batteria che invece avrà un'autonomia del 20% in più rispetto a quelle attualmente in circolazione, e che si ricaricherà in meno di 30 minuti, ma che prometterà costi inferiori al 40% rispetto alla tecnologia esistente.

Tenendo conto che in Italia le auto elettriche meno care partono da 21mila euro, è facile capire come tale riduzioni dei costi permetterà di abbattere, e di molto, i listini.