Questa Toyota Land Cruiser è il SUV più veloce al mondo? Ecco come raggiunge i 370 km/h

Ok, di auto veloci ne esistono tante, tantissime. Solitamente si tratta di supercar o comunque di sportive a due posti, delle coupé o dei modelli tuning. Questo Toyota Land Cruiser, invece, non è nulla di quanto appena citato, lui è solamente il SUV più veloce al mondo...

Vedere un bestione a ruote alte raggiungere certe velocità sinceramente può incutere un po' di timore, ma che bellezza. I SUV sono nati per garantire dei viaggi perfetti grazie ai loro abitacoli dotati di tutti i comfort, alle dimensioni da salotto e ai vari optional (spesso tecnologici) che con il passare degli anni aumentano sempre di più. Ma, anche se sportivi, non sono certamente pensati per correre in questo modo. Per il Land Cruiser (guardate una Toyota Land Cruiser che scala una parete verticale come se nulla fosse: video incredibile) in questione, però, sembra andare tutto al contrario.

I suoi interni, infatti, sono stati ridotti all'osso; è stato mantenuto solamente l'essenziale, mentre il superfluo è stato eliminato. Dunque, non è certamente l'auto adatta per chi è alla ricerca della massima comodità al volante. Menomale che si tratta solamente di una one-off, no? Sì, l'auto in questione è stata realizzata dalla stessa Toyota (e non da un tuner) in occasione del salone automobilistico SEMA. Il modello in questione è nato su una Land Cruiser 'originale' e non vede la presenza di alcun componente 'aftermarket' (Toyota Land Cruiser elettrico, in arrivo nel 2026 e autonomia da quasi 1.000km).

La sua caratteristica principale? Sicuramente la velocità, ma anche in questo caso occorre andare per gradi. Infatti, il SUV qui presente è dotato di un motore V8 da 5,7 litri chiaramente modificato (e nemmeno poco) dalla casa madre giapponese, ora dotato di nuovi pistoni, bielle forgiate e due enormi turbo Garrett delle dimensioni di un pallone da calcio. I cavalli in questo caso arrivano addirittura a 2.000 CV. Ecco, adesso possiamo parlare di velocità: 370 km/h, un sogno...

