Una Toyota Land Cruiser scala una parete verticale come se nulla fosse: video incredibile

La Toyota Land Cruiser è nota il tutto il mondo per la sua potenza, forza e longevità. Viene considerata storicamente un'auto indistruttibile ed è per questo che ne circolano a milioni, alcune delle quali con centinaia di migliaia di km nel motore.

E per comprendere, se ancora ve ne fosse bisogno, le capacità di questo fuoristrada fantastico, particolarmente diffuso nel mondo arabo, vi basterà vedere il video che trovate più sotto, che mostra in azione un Toyota Land Cruiser mentre scala una parete di terra di fatto verticale.

Nel filmato si vede il mezzo off road alla base del pendio, per poi salire senza troppi problemi nonostante lo stesso sia ripidissimo e caratterizzato da un terreno accidentato. Una velocità impressionante quella del Land Cruiser, che non accenna a perdere trazione nonostante le difficoltà visibili nel poter scalare una parete verticale con una vettura.

E' probabile che il guidatore sia esperto e abbia accumulato già imprese di questo tipo, ma il risultato è davvero notevole e non può che lasciare a bocca aperta. Ovviamente la Land Cruiser non è nuova a queste imprese e spesso e volentieri ci piace menzionarla sulle nostre pagine. Pochi mesi fa, ad esempio, vi avevamo riportato il video surreale proveniente dalla Russia, di una Toyota Land Cruiser mentre trasporta sul tetto una Mercedes Maybach Classe S senza troppi problemi.

La berlina tedesca ha un peso di ben 2,2 tonnellate, non proprio una Panda, ma il fuoristrada giapponese non sembra affatto faticare. Che dire poi di un altro modello divenuto virale negli ultimi mesi, il Toyota Land Cruiser che circola ancora nonostante sia completamente distrutto.

L'esemplare in questione sembra quasi essere stato schiacciato da un carro armato, con la carrozzeria completamente accartocciata, ma ciò nonostante la vettura procede ancora per la sua strada, confermando la sua estrema robustezza. Qui sotto il video del Land Cruiser mentre scala la parete: il filmato è stato pubblicato un anno fa su Reddit ma ripreso in questi giorni da Supercarblondie e per questo abbiamo deciso di mostrarvelo.

