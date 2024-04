Toyota Land Cruiser, l'ennesima impresa: traina un semirimorchio bloccato nella sabbia

Dopo aver visto un Toyota Land Cruiser scalare una parete senza troppi sforzi, ecco che vi proponiamo questo video dove una versione (tra l'altro) datata del SUV traina un semirimorchio.

Il tutto è avvenuto in India. Non sappiamo con certezza se il veicolo in questione sia stato modificato o meno, tuttavia il video, condiviso dalla pagina Instagram di Muhammed Shamnad, mostra questo robusto SUV Toyota impegnato a tirare fuori un semirimorchio bloccato nella sabbia in un miracoloso salvataggio.

Dopo diversi tentativi, la Toyota Land Cruiser è riuscita finalmente a liberare il camion, nonostante la fune utilizzata si sia spezzata a causa del peso. Se questa versione fosse stata modificata non sarebbe facile scovarne i particolari, almeno dall'esterno. A differenza dei modelli di serie possiamo solo notare dei cerchi in lega aftermarket e pneumatici da fuoristrada personalizzati.

Nonostante gli elogi dei commentatori del video per le capacità del veicolo, alcuni hanno sottolineato che il proprietario di questo veicolo potrebbe comunque incorrere in sanzioni a causa delle modifiche illegali apportate al veicolo che, ricordiamo, in India sono severamente vietate.

Volete sapere invece la piccola storia del più grande appassionato del Toyota Land Cruiser al mondo? Questo ragazzo si chiama Chad Nasir, ed è un esempio di passione e dedizione nell'ambito dell'automobilismo: egli possiede ben 27 Toyota Land Cruiser. La varietà dei modelli, include esemplari anche con diversi anni di produzione e chilometraggi tra loro, sintomo che Nasir ha svolto molte indagini per trovare (anche usati) versione del Land Cruiser che gli mancavano.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.