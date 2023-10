Ecco il primo Toyota Land Cruiser elettrico della storia

Dopo una serrata battaglia a favore dei motori termici, durante gli ultimi anni di gestione siglata Akio Toyoda, Toyota si è arresa all’elettrico e cambiato il proprio CEO. Questo ha portato non solo alla nuova bZ4X garantita 1 milione di km ma a un vero e proprio cambio di passo che ci regalerà anche il primo Land Cruiser elettrico.

Il Land Cruiser ha già subito una profonda trasformazione negli anni scorsi, diventando più grande e strizzando l’occhio al mondo luxury, almeno negli Stati Uniti, nel resto del mondo arriva in diverse versioni e design. Sempre a proposito di mercato USA Toyota sembra aver svelato nella notte di ieri, 20 ottobre 2023, quello che sarà il primo modello elettrico della line-up Land Cruiser: il Toyota Land Cruiser Se.

Al momento la vettura sembra ancora un concept, già anche solo l’idea di avere un Land Cruiser elettrico è per certi versi sconvolgente. Non sappiamo molto di ufficiale, quasi certamente però il veicolo offrirà una coppia istantanea non indifferente e una terza fila di sedili. La dinamica di guida sarà estremamente silenziosa, anche grazie alla natura elettrica dell’auto, sarà dunque un Land Cruiser perfetto anche per gli spostamenti urbani.

Stando ai rumor, questo Land Cruise dovrebbe anche essere “monoscocca”, insomma creato con la Giga Casting Toyota ispirata da Tesla. Il colosso giapponese non ha diffuso altri dettagli in merito al veicolo, non conosciamo dunque la potenza dei motori o la capacità della batteria, di sicuro promette un’esperienza luxury ai suoi proprietari, dobbiamo infatti aspettarci un prezzo di vendita piuttosto alto.