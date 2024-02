Toyota Land Cruiser elettrico, in arrivo nel 2026 e autonomia da quasi 1.000km

Toyota ha annunciato che elettrificherà la sua iconica gamma Land Cruiser, la quale prevederà l'introduzione di due nuovi modelli completamente a batteria. Questi veicoli mirano a ridefinire la percezione del marchio. Land Cruiser diventerà un marchio indipendente.

Noto anche come Land Cruiser SE, (il concept con cui il marchio anticipò questo veicolo l'anno scorso), rappresenta il primo passo in questa nuova strategia elettrica. Caratterizzato da un design più ampio e orientato al comfort rispetto al nuovo Land Cruiser 2024, in arrivo in Nord America. Tra queste, spiccano le celle prismatiche di Toyota, che promettono un'autonomia maggiore alla media e una densità energetica superiore rispetto alle attuali tecnologie batteriche.

Il modello si propone di unire lusso e tecnologia, con la presentazione ufficiale prevista nel 2026, in occasione del 75° anniversario del marchio Land Cruiser. Successivamente, nel 2028, è prevista l'introduzione di una batteria ad elevate prestazioni, in grado di garantire un'autonomia straordinaria di circa 1.000 km per singola carica.

Il Land Cruiser SE elettrico, sebbene non sia progettato per l'off-road come il Land Cruiser tradizionale, garantirà una manovrabilità di alto livello sui percorsi impegnativi grazie alla potente coppia generata dai motori elettrici. Toyota ha in serbo anche un modello più compatto, inizialmente presentato come concept Compact Cruiser EV nel 2021.

Basato sull'architettura E-TNGA, questo mini Land Cruiser dovrebbe coniugare stile e utilità, competendo con modelli come il Land Rover Defender e la piccola Classe G di Mercedes che verrà presentata quest'anno. La sua dimensione e le proporzioni squadrate potrebbero conferire al veicolo un aspetto robusto, rimanendo fedele alla sua eredità Land Cruiser.

Mentre i dettagli sul modello più piccolo sono ancora scarsi, il Land Cruiser di dimensioni ridotte dovrebbe contribuire all'obiettivo di rendere la gamma Land Cruiser più accessibile a livello globale, offrendo un'opzione elettrica accessibile a una più ampia fascia di consumatori.