Il Toyota Land Cruiser elettrico ha l'acceleratore sul volante: in futuro addio pedali?

Nel weekend vi abbiamo presentato quello che sarà, negli Stati Uniti, il nuovo Toyota Land Cruiser 100% elettrico, anche se sotto forma di concept. Se sabato scorso vi abbiamo mostrato gli esterni, oggi è tempo di vedere i particolari interni.

Sembra proprio che nel futuro di Toyota ci siano i volanti yoke: l’azienda giapponese aveva montato il particolare volante a cloche anche sulla bZ4X concept, per poi fare marcia indietro e offrire uno sterzo classico nella variante di serie. Ora con il Land Cruiser elettrico ci riprova, mettendo un ulteriore carico: i render ufficiali degli interni ci mostrano un innovativo volante yoke dotato di una leva per l’accelerazione e di una leva per il freno, dunque addio pedali. È vero che il mondo automotive sta andando sempre più verso la Guida Autonoma completa, siamo però sicuri che questa nuova idea di Toyota sia destinata a far discutere.

Anche Tesla ha provato, con l’uscita della nuova Tesla Model S 2021, a montare di default uno sterzo yoke su una sua vettura, il risultato però è stato questo: non appena c’è stata la possibilità di montare uno sterzo classico è andato tutto sold-out (subito esaurito lo sterzo Tesla che sostituisce lo yoke). Molta gente non riesce ad abituarsi ai comandi yoke, inoltre passi pure negli Stati Uniti ma in Europa c’è pieno di rotatorie che rendono l’utilizzo del volante ancora più complicato. Tesla ha di recente spostato le frecce direzionali sullo sterzo sulla nuova Tesla Model 3 2024 e già questo ha fatto storcere il naso a molti per l’uso nelle rotatorie, figurarsi con l’acceleratore gestito tramite leva...

Per adesso si tratta soltanto di un’idea, da utenti però dovremo sicuramente abituarci a questi sistemi. Elon Musk sta già provando a togliere sempre più comandi manuali, Mazda in passato ha offerto in alcuni mercati le sue MX-30, CX-5 e MX-5 con una leva dell’acceleratore montata al centro della console in sostituzione dei pedali, dunque chissà cosa ci riserverà il futuro...