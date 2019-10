Questo Toyota Land Cruiser costa 220mila dollari e la lista d'attesa supera un anno

La FJ Company sta vendendo delle versioni restaurate e altamente personalizzabili dell'iconico 4x4 Toyota Land Cruiser. Mettere le mani su uno di questi veicoli custom costa ben 220.000$, ma gli interessati sono costretti ad inserirsi in una lista da minimo 12 mesi d'attesa.

Quello della FJ Company, azienda di Jonathan Ward, non è infatti un restauro normale: questi Land Cruiser d'epoca vengono, infatti, completamente stravolti in modo da aumentare significativamente il lusso degli interni, e dare agli esterni un look che rappresenti meglio il gusto del cliente.

Tutti i Land Cruiser sono stati originalmente prodotti tra il 1970 e il 1983, e sotto il cofano montano un Toyota 1GRE-FE V6 da 4.0L. I clienti possono decidere di optare per un motore supercharged o un motore ad aspirazione naturale.

Gli interni abbondano di pelle di alta qualità, mentre l'impianto dell'aria condizionata è di ultima generazione, l'audio system supporta la connettività bluetooth.

La cosa interessante è che, per quanto riguarda la verniciatura, i clienti possono scegliere tra una lista sconfinata di colori, tra pastello e vernici metallizzate.

Quello delle auto d'epoca restaurate, ammodernate e completamente personalizzabili è sicuramente uno dei mercati più affascinanti ed esclusivi del settore automotive. In passato vi avevamo raccontato di altre chicche. Ad esempio c'è la Mechatronik, che è specializzata nella personalizzazione di vecchie Mercedes, come questa W111 con un V8 da 415 CV. Ma è anche un mercato non privo di rischi, specie se alla potenza e al lusso non vengono affiancati anche sistemi di sicurezza moderni. Ne sa qualcosa Kevin Hart.