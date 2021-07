Toyota Land Cruiser cadono da una bisarca: il danno è enorme

La Toyota Land Cruiser è famosa per la sua indistruttibilità da parecchi anni (ecco un nerboruto esemplare del '78), e i nuovi modelli non fanno assolutamente eccezione. Di recente però abbiamo scoperto che anche queste corazzate possono essere danneggiate, specialmente quando vengono trasportate in malo modo dalla fabbrica alla concessionaria.

Stiamo parlando di un incidente verificatosi alcuni giorni fa nei pressi di Salalah, in Oman, dove sei Toyota Land Cruiser nuove di zecca hanno passato pessimi momenti. Il post Twitter in fondo alla pagina si esprime in modo chiarissimo, ed è diventato rapidamente virale.

L'incidente non è di certo un qualcosa di poco conto, poiché alcuni esemplari sono stati letteralmente disintegrati. Una immagine mostra un SUV interamente disarticolato, con la carrozzeria divelta in modo strutturale, mentre altri Land Cruiser hanno riportato certamente danni più superficiali, ma comunque estesi a gran parte della carrozzeria e dei cerchi. Al momento non conosciamo la dinamica del disastro, ma siamo lieti del fatto che nessuno sia rimasto gravemente ferito tramite essa.

Per ora i SUV danneggiati sono stati trasportati in una location non meglio specificata, ma supponiamo non si possa fare nulla per recuperarli: un video fatto in ora diurna e pubblicato poi su Instagram espone palesemente il metallo rivoltato, i vetri inesistenti e i vani motore deformati, per cui la rottamazione si avvicina.

