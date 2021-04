Questa Toyota Land Cruiser 78 è l'arma in più nella vaccinazione globale

Una delle sfide logistiche maggiori nella distribuzione globale del vaccino anti Covid-19 è raggiungere le zone meno servite e più isolate. A riguardo Toyota, in collaborazione con B-Medical Systems, ha sviluppato una versione speciale del Land Cruiser 78, veicolo commerciale basato sull'iconico fuoristrada.

Ciò che rende unico questo allestimento è il frigorifero interno, il quale compito è mantenere a basse temperature le dosi di vaccino. Il frigo, che ha un volume complessivo di circa 0,40 metri cubi, è alimentato direttamente dal veicolo ma può essere collegato, in caso di emergenza, anche ad altre fonti di energia. Sul lato meccanico la Land Cruiser 78 mantiene le "genuine" caratteristiche della controparte presente nei concessionari: motore turbodiesel da 4,5 litri, sistema di trazione integrale con marce ridotte e un telaio robusto. Da non sottovalutare i pezzi di ricambio facilmente reperibili e a buon mercato, una panacea per abbattere i costi di manutenzione.

Il loro utilizzo non si limiterà al vaccino anti Covid-19, questi fuoristrada sono particolarmente adatti ai vaccini destinati ai neonati, che tendenzialmente richiedono il trasporto a basse temperature. Un problema da non sottovalutare: gli studi di Unicef, GAVI e The Vaccine Alliance indicano che fino al 20% dei vaccini destinati ai bambini devono essere scartati a causa dei problemi di temperatura durante la spedizione. La Land Cruiser 78 di B-Medical Systems è inoltre il primo veicolo approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il trasporto dei vaccini.

Il Land Cruiser è uno dei fuoristrada più apprezzati dagli appassionati. L'azienda FJ Company realizza versioni esclusive della serie J40 da oltre 200.000 dollari. Il modello è amato anche da Adam Savage, presentatore del programma TV MythBuster; lo scorso dicembre il suo Land Cruiser è stato rubato ma, per sua fortuna, il ladro ha auto-sabotato la fuga...