Toyota Land Cruiser 2024, il leggendario fuoristrada si rinnova e c'è anche l'ibrido

Mentre Toyota si prepara a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche, con un comunicato ufficiale, annuncia il nuovo Land Cruiser. Il veicolo mantiene la tradizionale e affidabile filosofia costruttiva body on frame, caratteristica del modello nel corso degli anni, e adotta anche la piattaforma GA-F di Toyota per migliorare le prestazioni in fuoristrada.

Nonostante sia stato progettato per eccellere nelle avventure off-road, il nuovo modello offre anche un'esperienza di guida più agevole e confortevole su strada, dimostrando l'impegno di Toyota nel realizzare un veicolo versatile, adatto alle esigenze quotidiane dei clienti.

Il nuovo design, robusto e funzionale, richiama le radici del modello originale. L'approccio "form-follows-function" garantisce che ogni aspetto del design abbia uno scopo pratico. L'attenzione alla praticità è evidente anche nella progettazione del veicolo per offrire ottime prestazioni fuoristrada. Sbalzi più corti, angoli scolpiti e un sottoscocca più stretto contribuiscono a migliorare la capacità off-road del Land Cruiser. Inoltre, alcune parti della carrozzeria sono state progettate per una facile sostituzione in caso di danni, garantendo una maggiore durata e convenienza per i conducenti che amano avventurarsi fuori strada.

La nuova struttura del telaio è stata notevolmente rinforzata, con un incremento della rigidità del 50% rispetto al modello precedente. Anche la rigidità strutturale della carrozzeria e del telaio è stata incrementata del 30%. Questi miglioramenti sostanziali contribuiscono a una maggiore reattività, maneggevolezza e comfort di guida. Inoltre, le prestazioni delle sospensioni sono state potenziate, con un'attenzione particolare per garantire una maggiore articolazione delle ruote, un elemento cruciale per ottenere ottime prestazioni in fuoristrada.

Il nuovo Land Cruiser dimostra un ulteriore miglioramento nelle sue capacità fuoristradistiche grazie all'innovativa tecnologia SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism). Questo sistema, consente al conducente di cambiare lo stato della barra stabilizzatrice anteriore utilizzando un semplice interruttore sul cruscotto. Questa caratteristica offre una maggiore flessibilità durante la guida su strade accidentate, migliorando la guidabilità e il comfort, e consente allo stesso tempo una maggiore maneggevolezza nella guida su strada.

Nonostante Toyota sia pronta a passare interamente all'elettrico entro il 2035, il nuovo Land Cruiser sarà lanciato in Europa con un'unità turbodiesel da 2,8 litri. Questo motore è progettato per offrire un equilibrio ottimale tra efficienza dei consumi e prestazioni. Sviluppa una potenza di 204 CV / 150 kW ed è abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti. Questa combinazione permette al veicolo di trainare carichi fino a 3.500 kg, garantendo una notevole capacità di traino.

Sul piano della sicurezza, il nuovo Land Cruiser sarà dotato del sistema Toyota Safety Sense, un pacchetto di funzionalità avanzate di sicurezza e assistenza alla guida. Questo sistema contribuisce a ridurre lo stress del guidatore, offrendo funzionalità come il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e l'avviso di collisione con frenata automatica, che possono aiutare a prevenire o ridurre gli incidenti stradali.

Per celebrare il lancio del nuovo modello, sarà disponibile un allestimento speciale denominato First Edition, che sarà offerto esclusivamente durante il periodo iniziale di pre-ordini a partire da ottobre. Questo allestimento potrebbe offrire caratteristiche e opzioni esclusive per i clienti che desiderano un'esperienza di guida unica e distintiva.