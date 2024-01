Toyota sta per lanciare un nuovo brand superiore a Lexus: arriva Century

Toyota starebbe per lanciare un nuovo brand con una qualità superiore a Lexus. Si tratterebbe di un marchio di lusso che sarebbe stato confermato a Forbes, fonte autorevole, in occasione del recente salone dell'auto di Tokyo.

Come spiega il collega Peter Lyon, mentre stava ammirando la concept car Toyota Century GRMN di proprietà di Akio Toyoda, che di recente ha sottolineato l'importanza delle ICE, un dirigente del brand “ha confermato qualcosa sul nuovo marchio di cui avevo sentito solo voci”, ha specificato il giornalista.

L'uomo Toyota vuole rimanere anonimo, almeno per il momento, ma ha fatto sapere che il marchio Century sta puntando ai mercati stranieri e si posizionerà sopra Lexus quindi ultra-lusso. "La Century sarà effettivamente posizionata al di sopra del marchio Lexus come marchio extra lusso”, le parole dell'esponente del brand nipponico.

Il tutto resta ancora un grande punto di domanda, a cominciare dal capire in quali Paesi verrà venduto il nuovo brand di Toyota. A riguardo, comunque, il dirigente ha parlato di Europa (sia con la guida a destra che sinistra, quindi anche in Gran Bretagna), poi Asia, Americhe e Medio Oriente, andando così ad occupare tutti i mercati lusso principali.

Il nuovo modello offrirà una serie di personalizzazioni per rendere il SUV esclusivo a secondo del proprio gusto, e la base di partenza sarà il Century Standard da 170mila dollari (circa 156mila euro), arrivando fino alla versione GRMN, che dovrebbe costare attorno ai 220mila dollari, circa 202mila euro.

Più che un SUV in realtà bisognerebbe parlare quasi di un ibrido con un van, viste forme e dimensioni, ma in ogni caso stiamo parlando di un target decisamente alto, molto probabilmente dirigenti o persone importanti che viaggiano sempre con l'autista se non addirittura con la scorta.

Pare che Toyota stia pensando di mettere in commercio anche il concept mostrato a Tokyo di proprietà di Toyoda, chiamandola “Morizo Edition”, il soprannome del presidente del brand giapponese.

Si tratta di una versione dotata di una porta scorrevole posteriore motorizzata senza binari, che permette un'apertura più grande di un van, mentre le sospensioni sono state messe a punto per evitare qualsiasi tipo di rollio anche ad altre velocità.

Infine, per quanto riguarda il motore, non è stato ufficializzato il propulsore presente nel concept di Tokyo ma potrebbe trattarsi di un V6 ibrido da 3,5 litri e 406 cavalli con trazione integrale. Secondo Peter Lyon l'ufficialità dovrebbe arrivare poco prima del lancio del Century.

Toyota non ha intenzione di produrre una city car elettrica low cost, mentre intende entrare a piè pari in un mercato molto profittevole e che permette ampi margini come appunto quello del lusso.