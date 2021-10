Toyota lancia un monopattino a tre ruote che ha uno scopo ben preciso

Il mercato della micromobilità vola come non mai e anche Toyota ha ben pensato di proporre il suo monopattino, facendolo però in maniera diversa dal solito e progettandolo per uno scopo preciso. Il nuovo Toyota C+walkT è un kickscooter a tre ruote che mira ad aiutare le persone che hanno difficoltà a camminare.

Non si tratta infatti di un classico monopattino in grado di sostituire - a suo modo - uno scooter o una bicicletta in ambito cittadino, bensì un dispositivo pensato per sostituire la camminata. Come si può intuire dal suo design pulito e ordinato, è un dispositivo "da interni", da usare ad esempio negli aeroporti e presso i grandi centri commerciali.

Il C+walkT può infatti operare fra i 2 km/h e i 10 km/h, essendo inoltre pensato per aiutare persone con problemi di mobilità è dotato di un'esclusiva modalità di rilevamento ostacoli. Scannerizza il mondo circostante e in prossimità di ostacoli la velocità viene ridotta a 2 km/h per sicurezza. Il dispositivo è dotato di un motore da 250 W e una batteria da 272 Wh del tutto rimovibile.

Può sopportare fino a 100 kg di peso, il conducente inoltre non dovrebbe essere più alto di 1,85 metri. Il nuovo Toyota C+walkT sarà venduto in Giappone già dal prossimo mese di novembre a un prezzo di circa 2.500 euro al cambio.



