Toyota lancia Kinto, un nuovo brand interamente dedicato ai servizi

Toyota ha lanciato un nuovo subrand, si chiama Kinto ed è interamente dedicato ai servizi per la mobilità. Una mossa interessante, che anticipa nuove prospettive per il futuro dell'automotive: quando produrre macchine potrebbe non bastare più a le case automobilistiche (come raccontava già Porsche).

Sempre sul fronte della mobilità del futuro, è anche interessante l'annuncio di Toyota di voler costruire una città del futuro (effettivamente abitata) sotto il Monte Fiji: la userà per testare le auto senza pilota ad emissioni zero, tra le altre cose.

Sotto il brand Kinto Toyota proporrà servizi di car sharing, formule di mobilità in abbonamento e altri servizi basati sulla guida autonoma.

Il nuovo brand, scrive Autocar, dovrebbe debuttare presto in Europa e si inserisce all'interno di una più vasta operazione di Toyota per espandere la portata del suo business.

Toyota si è già sbottonata su alcuni dei servizi che saranno lanciati sotto il brand Kinto, ad esempio anticipando la natura di Kinto One, servizio di leasing che proporrà auto, assicurazione e altri servizi premium in un'unica tariffa mensile. Kenta Share permetterà di affittare per breve tempo auto ibride seguendo la formula del car sharing. Infine, Kinto Join dovrebbe essere un servizio analogo a BlaBla Car. In futuro ne verranno annunciati molti altri.