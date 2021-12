Una Toyota iQ è stata trasformata in una GR Yaris col motore della Kawasaki ZX-14R

La Toyota GR Yaris è un’auto che rimarrà nella storia dato il grande affetto nei suoi confronti che regna tra i fans, e per questo ne vedremo delle belle al prossimo Tokyo Auto Show. In questo caso però, ci troviamo di fronte ad una Toyota iQ che è stata stravolta e preparata in vista del salone 2022, con un look ispirato alla GR Yaris.

Il Tokyo Auto Show 2022 è atteso per il prossimo gennaio, ma uno dei meccanici che ha lavorato a questo progetto non ha resistito alla tentazione di mostrare il risultato del loro operato, postando alcune immagini su Twitter che in breve tempo hanno fatto il giro del globo grazie agli appassionati.

Come detto, siamo al cospetto della piccola Toyota iQ, una microcar che la casa giapponese produsse fino a sei anni fa come rivale della Smart ForTwo, con dimensioni analoghe ma capace di quattro posti a sedere al contrario della piccola del gruppo Daimler. Tra l’altro la stessa vettura venne utilizzata anche da Aston Martin, che diede vita alla Cygnet.

Questo esemplare unico parte quindi sulla base della iQ, ma sfoggia un look praticamente analogo alla GR Yaris, grazie all’adozione degli stessi gruppi ottici anteriori e posteriori, e della griglia frontale, mentre il paraurti posteriore ha delle linee simili alla GT 86 di prima generazione. I parafanghi sono stati allargati e vengono riempiti da un nuovo set di ruote composte da pneumatici Bridgestone e cerchi in tinta bianca con canale cromato, con diametro e sezione ben più generosa rispetto a quelli di serie.

I piccoli sedili posteriori sono stati eliminati, e al loro posto è stato alloggiato il motore da 1441 cc prelevato da una Kawasaki ZX-14R (a proposito, non perdetevi la drag race tra una Kawasaki H2R da 310 CV contro una Huracan da oltre 1000 CV). Il 4 cilindri in linea della casa di Akashi eroga 210 CV e 154 Nm di coppia, e sprigiona la sua potenza sulle ruote posteriori della vettura attraverso lo stesso cambio a 6 rapporti che equipaggia la moto.

Ormai siamo abituati a potenze ben superiori, ma non bisogna dimenticare che è stato montato su una vettura molto leggera e dall’interasse ridottissimo, una combinazione di elementi che preannuncia un elevato divertimento una volta alla guida.

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli su questa vettura, ma con l’apertura del salone spunteranno nuovi segreti che non esiteremo a raccontarvi, senza dimenticare tutto quello che il salone avrà da offrire, come le cinque auto fuori di testa viste al Salone di Tokyo del 2020.