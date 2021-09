Toyota investe cifre mostruose sulle auto elettriche: batterie in quantità industriale

Toyota ha appena annunciato investimenti pari a 13 miliardi di dollari. L'obbiettivo è quello di assicurarsi una quantità esagerata di batterie, in modo tale da lanciarsi sul sentiero dell'elettrificazione come stanno facendo quasi tutti i concorrenti diretti.

Fino a poco tempo fa le vetture completamente elettriche erano state snobbate dalla casa automobilistica giapponese, che aveva preferito puntare sulle ibride (full e plug-in) e sulle fuel cell a idrogeno (FCEV). Adesso però il brand ha moltiplicato e diversificato i suoi sforzi, per cui entro un paio di anni assisteremo a numerose presentazioni di modelli a zero emissioni.

Il problema è che i colossi dell'industria automotive si sono già assicurati praticamente tutta la produzione di batterie peri prossimi anni, e Toyota non potrà far altro che sgomitare duramente per ottenere le forniture necessarie e sostenere la sua strategia.



I 13 miliardi di dollari annunciati non sono affatto pochi e Masahiko Maeda, CTO di Toyota Motor Corporation, ha affermato di voler ottenere 200 GWh di batterie entro la fine di questo decennio:"Stiamo assumendo il fatto che andremo oltre i 180 GWh di batterie attualmente presi in considerazione, e saremo pronti per arrivare a 200 GWh di batterie o più per una diffusione di auto completamente elettriche più veloce di quella preventivata."



Mediamente le auto completamente elettriche montano pacchi batterie che oscillano tra i 40 e i 100 kWh ma, assumendo che i modelli più venduti non siano i più grossi e costosi, potremmo considerare una media di 60 kWh per esemplare: in questo caso 200 GWh corrisponderebbero a più di 3 milioni di veicoli BEV immatricolati da qui al 2030.



Numeri giganteschi per una compagnia che si è appena diretta verso le BEV, ma non bisogna credere che a causa dei volumi ancora molto bassi Toyota sia indietro a livello tecnologico. Certamente in alcuni ambiti potrebbe arrancare, ma per quanto concerne la tecnologia delle batterie il brand è all'avanguardia: alcuni giorni fa ha provato su strada un prototipo con batterie allo stato solido.



Al momento Toyota sta persino collaborando con Apple per aiutare il colosso tech a debuttare nel mondo delle EV a guida autonoma.