Toyota investe altri 400 milioni di dollari nella guida autonoma (di Pony.ai)

La guida autonoma non arriverà così presto come si riteneva un tempo. Certo. Ma i produttori di automobili non si tirano indietro, e continuano a spingere verso lo sviluppo delle auto senza pilota. Toyota ha deciso di intensificare ancora di più i suoi sforzi con un investimento da 400 milioni di dollari (circa 367 milioni di euro).

In realtà non si tratta di moltissimi soldi, nota ad esempio la rubrica Morning Shift di Jalopnik. Il webmagazine nota ad esempio che realizzare un singolo veicolo costa circa un miliardo di dollari. Contando che in questo caso si tratta di una tecnologia che dovrebbe rivoluzionare il settore, e che ha davanti a sé numerose difficoltà, forse ci si aspettava una scommessa più convinta.

Sarà, ma a noi sembra comunque uno sforzo piuttosto significativo. Toyota non ha destinato questo finanziamento ai suoi reparti interni incaricati di sviluppare le auto del futuro, ma ha preferito investirli su Pony.ai, una startup cinese specializzata nelle tecnologie per la guida autonoma con cui lavora da due anni.

Durante l'ultimo round di finanziamenti, Pony.ai ha toccato una quotazione stimata a 3 miliardi di dollari. Toyota possiede il 13% della startup.

Negli ultimi anni Toyota ha stretto legami con numerose aziende che si posizionano al di fuori dell'automotive tradizionale, decidendo ad esempio di investire in Uber e nell'azienda del sud-est asiatico Grab.