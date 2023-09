Toyota insegue Tesla: vuole produrre 600.000 BEV nel 2025 (Musk è a 1,8 milioni nel 2023)

Se da una parte Toyota strizza l’occhio agli amanti della benzina e del cambio manuale, presentando in Giappone la nuova Toyota GR86, dall’altra sa bene che deve accelerare sul fronte elettrico.

La compagnia giapponese ha appena fatto sapere ai propri fornitori di terze parti che nel 2025 ha intenzione di produrre 600.000 auto elettriche, un bel salto in avanti rispetto alle 190.000 previste per il 2024. Il colosso automotive, famoso soprattutto per le sue vetture Full Hybrid, non vuole assolutamente perdere il treno dell’elettricità e dalle 24.000 unità a zero emissioni vendute nel 2022 vuole toccare quota 150.000 in questo 2023, almeno secondo un report pubblicato da Nikkei.

Negli USA le vendite elettriche di Toyota sono ancora lontane da quelle di Tesla, Ford e GM, entro il 2026 però la compagnia è intenta a presentare 10 nuovi modelli elettrici a marchio Toyota e Lexus per contrattaccare. Fra questi dovrebbe esserci anche l’Hilux a zero emissioni, il pick-up che di fatto sfida il Ford-F150 Lightning e il Tesla Cybertruck. Il brand aveva intenzione di diventare uno dei marchi elettrici più venduti del 2023 negli USA, con oltre 20.000 unità, i numeri però dicono qualcosa di diverso: a giugno 2023 Toyota aveva venduto solo 4.776 BEV, numeri che includono la bz4X e la Lexus RZ 450e. La Mirai a idrogeno invece ha venduto 1.722 unità, un veicolo che in Europa va anche peggio (mentre la Danimarca ha deciso di chiudere le stazioni a idrogeno, in Italia nel 2023 la Mirai ha venduto 2 unità sino ad ora).

Toyota ha dunque bisogno di accelerare le sue vendite elettriche, nonostante le previsioni rischia in ogni caso di stare dietro a Tesla per diversi anni: la grande T solo nel 2023 mira a produrre 1,8 milioni di EV, inoltre la società continua ad aprire fabbriche in tutto il mondo, presto infatti si aggiungerà la Giga Mexico. Vedremo se Toyota riuscirà a mettersi al passo, magari sfruttando la Giga Press appena presentata.