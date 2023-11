L'AI di Toyota ci insegnerà a driftare: una GR Supra a guida autonoma lo dimostra

Dopo i grandi festeggiamenti per aver raggiunto il traguardo della 300milionesima auto prodotta, Toyota ha sviluppato una GR Supra a guida completamente autonoma per dimostrare l'applicazione della tecnologia nell'ambito della sicurezza e dell'apprendimento della guida sportiva.

L'evento è avvenuto al Thunderhill Raceway in California, durante il quale il Toyota Research Institute (TRI) ha presentato il concetto di "Driving Sensei", il quale sfrutta l'intelligenza artificiale per insegnare ai conducenti tecniche di guida avanzate. La GR Supra a guida autonoma, dotata di un sistema basato su NVIDIA DRIVE, ha svolto il ruolo di istruttore virtuale, fornendo istruzioni guidate dall'AI e supporto al conducente.

In particolare ha insegnato ai conducenti come controbilanciare la sbandata dell'auto per mantenere il controllo, con sessioni di "allenamento" su una zona di ghiaccio simulata e un simulatore dotato di un allenatore di guida virtuale anch'esso basato su IA. Durante le prove è stata resa disponibile un'interfaccia chatbot per rispondere alle domande dei partecipanti.

Il TRI ha anche presentato una Lexus LC500 completamente autonoma, insieme alla GR Supra a guida autonoma, per mostrare le capacità di guida senza conducente in situazioni reali. Gli esperimenti includevano anche l'evitare ostacoli e guidare in condizioni stradali pericolose.

Toyota resta il marchio con più auto prodotte al mondo. I numeri sono addirittura in crescita, ma solo l'1% di tutte le auto prodotte dal marchio giapponese sono elettriche.