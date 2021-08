Una Toyota impazzita a tutta velocità contro una Tesla: salvi per miracolo

A volte il confine fra la tragedia e la salvezza è davvero sottilissimo, come se davvero ci fosse qualcuno che dall’alto fa in modo che tutto vada bene nonostante gli eventi. È forse il caso di questa Tesla che si è salvata per miracolo.

Ci troviamo su una tranquilla strada di campagna presso Vittoria, in Australia (dove la guida è a sinistra, come nel Regno Unito), e il conducente di una Toyota Camry sta schiacciando l’acceleratore un po’ più del solito, mantenendo una guida alquanto sportiva. A riprendere il tutto una dashcam posizionata a bordo di una Subaru WRX STI, con l’occhio della telecamera che all’improvviso filma un momento spaventoso.

La Camry infatti sembra perdere aderenza, il conducente per istinto va in controsterzo e si ritrova quasi addosso a una Tesla Model S di passaggio nel verso opposto. Per puro miracolo, davvero per pochissimi centimetri, le due auto non impattano, con la Toyota Camry che ha poi la peggio e finisce fuori strada sul lato sinistro. Fortunatamente nessuno si è fatto male, la questione però poteva finire in modo piuttosto tragico.

È andata male anche a questa Ferrari vicino l’aeroporto di Malpensa, completamente distrutta dopo un incidente che fortunatamente non ha avuto vittime o feriti.